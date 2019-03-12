Kagawa: Daha iyi olacağım

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa, Beşiktaş formasıyla etkili performans ortaya koymaya devam ediyor. Son olarak takımının önceki akşam Konyaspor’u konuk ettiği mücadeleye yedek kulübesinden başlayan Japon futbolcu, 75. dakikada Adem Ljajic’in yerine oyuna girip karşılaşmanın kaderini değiştirmişti. 90+3’üncü dakikada sahneye çıkan ve attığı golle takımına galibiyeti getiren tecrübeli futbolcu, Siyah- Beyazlılar’ın kahramanı oldu. Karşılaşmanın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan Kagawa, ilerleyen haftalarda performans olarak daha iyi olacağını belirtti. ‘Golün mimarı Adriano’ 29 yaşındaki futbolcu, “Yaşadığım sakatlık ve buna bağlı maç eksiğim sebebiyle 90 dakika için hazır değildim. Ama önemli olan görev aldığım süre boyunca takıma yaptığım katkıydı. Oyuna girmemin ardından bir pozisyon yakaladım ancak iyi vuramadım. Son dakika içinde attığım golle kazandık. Golün mimarı benden daha çok o pozisyonda topu rakipten kapan Adriano... Büyük bir tecrübeye sahip. Ona da asisti sebebiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. İlerleyen maçlarda daha iyi olmayı umuyorum” sözlerini sarf etti.