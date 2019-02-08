Kritik Bursaspor maçı öncesi Beşiktaş’ta herkesin merak ettiği tek bir soru var: Kagawa ilk 11’de olacak mı? Teknik direktör Şenol Güneş, sezonun ilk yarısında Dortmund’ta sadece 2 lig maçında forma şansı bulabilen Japon futbocuya, kademeli olarak süre verip tam hazır hale geldikten sonra 11’e koymayı düşünüyordu. Ancak yıldız ismin Antalyaspor deplasmanındaki mucizevi performansı ve idmanlardaki hazır görüntüsü her şeyi değiştirdi. Güneş, Vodafone Park’ta yarın oynanacak kritik Bursaspor karşılaşmasına Kagawa ile başlamayı planlıyor. Tecrübeli futbolcuyla özel görüşüp son durumu hakkında bilgi alan Şenol Güneş, kalan 14 haftalık lig periyodunda Japon yıldıza çok güveniyor.

Japon usulü hoşgeldin

Kagawa’nın 11’de başlaması durumunda Kartal’ın merkezi, Atiba- Dorukhan- Kagawa şeklinde oluşacak. Beşiktaşlı taraftarlar da yeni oyuncularına farklı şekilde bir ‘hoşgeldin’ demeye hazırlanıyor. Maçtan önce tribüne çağrılacak Kagawa’ya, Japon usulü selamlama yapılacak.

Orhan Yıldırım