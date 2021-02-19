Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut’un yokluğunda Trabzonspor’un kalesini koruyan 2003 doğumlu kaleci Kağan Moradaoğlu ilk resmi maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıktı. Böylelikle ligin en genç oyuncuları arasına giren Kağan lig tarihinde Trabzonspor’un kalesine geçen en genç futbolcu oldu. Son dakikada yaptığı kritik kurtarışla 1-0 galip geldikleri maçta kritik bir rol oynayan Kağan, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Çok heyecanlı olduğunu belirten ve taraflı tarafsız herkesin desteğini aldığını vurgulayan Kağan, şu ifadeleri kullandı:

''Hayal ettiğimiz şeylerdi bunlar. Uğurcan abi, Erce abi, Arda abi olsun, hepsi yardımcı oldu bana. Uğurcan abinin eldivenleriyle sahaya çıktım. Çok heyecanlıydım, çok güzel bir duyguydu. Heyecanlıydım ama hafta boyu herkes yardım etti.''

''Taraflı tarafsız herkesin desteğini görmek çok güzeldi. Üstümde çok baskı yaratmadı, çok mutlu etti ve güven verdi. Beni tanıyan ve tanımayan herkesin desteği mutlu etti. Uğurcan abi zaten 3 maçtır iyi gidiyordu, onu da devam ettirmek gerekiyordu. Hocaların yardımıyla konsantrasyonu bozmadık ve çok şükür iyi bitirdik. Maçtan sonra takım arkadaşlarımı gördüm, onlara doğru koştum, kendimi bıraktım.''







