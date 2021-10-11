Kadınların geleceği için ‘İlk Göz Ağrım Projesi’

Ağrılı milli jimnastikçi Ümit Şamiloğlu’nun da kurucusu olduğu Gençlik Spor ve Yaşam Kulübü’nce hayata geçirilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında destek verilen ‘İlk Göz Ağrı’m Projesi’ İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda başladı.

TAYT GİYMEMİZ BÜYÜK OLAY

Etkinliğe katılan kadınlar verilen desteklerden mutlu olduklarını ifade ederken, “Kadınız diye bize çok fazla bir şey yaptırmak istemiyorlar. Çocukluğumuzdan itibaren özgüvensiz büyüyoruz. Kendimizi sürekli eksik hissettiriyorlar. Bu da tüm geleceğimizi etkiliyor. Tayt giymemiz bile büyük bir olay oluyor. Küçük yaşlardan itibaren sürekli evlilik için görücüler geliyor. Özgüvensiz ve kendini eksik hisseden bireyler de çareyi evlenmekte buluyor. Olay baştan yanlış başladığı için genelde sonrası da yanlış devam ediyor. Bu yüzden ailelerin desteğine çok ihtiyacımız var. Ailemiz destek vermezse ayakta durmamız çok zor. Aile desteği dışında bu tip organizasyonların da büyük etkisi var. Hem bize bir iş imkanı sunulmuş oluyor hem de ayakta durma fırsatı veriliyor. Gelecek için daha da umutlu hale geliyor” diye konuştu.

250 AİLEYE PİLATES SETİ

Türkiye Cimnastik Federasyonu eğitmenleri tarafından üniversite mezunu 20 kadına yönelik verilen pilates eğitmenlik kursu, pazar günü tamamlanırken, Ümit Şamiloğlu Gençlik Spor ve Yaşam Kulübü kurucusu Ümit Şamiloğlu, “Projeyle, çocuk yaşta evliliklerin ve kadın haklarının dezavantajlı olduğu bölgelerde kadın ve sporu bir araya getirmeyi hedefledik. Kursumuz ücretsiz veriliyor ve 250 aileye pilates seti hediye etmeyi hedefliyoruz” dedi. Projeyi, doğduğu yer olan Ağrı’da başlattıklarını belirten Şamiloğlu, “Kadınlarımıza pilates eğitimi vererek, onların belge almasını sağlayarak, daha sonra meslek edinmelerini sağlamayı amaç edindik. Sporu evlere sokmak istiyoruz. Ağrılı kadınların sporla tanışmasını istiyoruz. Bu projede kadınların sportif mesleki alt yapısını oluşturmak ve biraz da olsa onların geleceğine dokunmak istedik. Sporun o ruhunu ve temelini bütün çocuklara yaymanın gelecek adına bir gereklilik olduğunu düşündüm. Kadınlarımız ve çocuklarımız bizim için önceliklidir. Biz de ilk olarak kadınlardan başladık. Eğitim verdiğimiz kadınların, başka kadınların hayatına dokunarak sporun daha da yaygınlaşmasını sağlayacağını umuyorum” diye konuştu.

Kulübün başkanı Sevil Şamiloğlu da kurs sonunda verilecek belgelerle katılımcıların birinci kademe eğitmen olacaklarını ve iş yeri açmanın yanı sıra çalışma olanağı elde edeceklerini anlattı.