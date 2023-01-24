Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap maçları başladı

İlk etabı 26-30 Ekim 2022'de Zonguldak'ta oynanan Kadınlar Salon Süper Lig 'de 2. Etap maçları Alanya Atatürk Spor Salonu'nda start aldı. Müsabakalarda Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Fethiye Ali Acar Spor Okulları, Adana Hokey, MetPack Alanya Yıldızları, Kırıkkale Akademi, Tempo 80 SK, Zonguldak İl Gençlik Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi mücadele ediyor.

Gaziantep Polisgücü'nün 24 puanla liderliği sürdürdüğü ligde METPACK Alanya Yıldızları 19 puanla ikinci, Gaziantep Doruk Spor Kulübü ise 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 27 Ocak Cuma günü yapılacak maçların ardından ilk dörde giren takımlar play-off maçları oynamaya hak kazanacak. (DHA)