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Kadınlar Federasyon Kupası'nda 2. gün maçları tamamlandı

Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası’nda 2. gün maçları tamamlandı.

28 Eylül 2021, Salı 00:43 Son Güncelleme:
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Kadınlar Federasyon Kupası'nda 2. gün maçları tamamlandı

Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası’nda 2. gün maçları tamamlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu ve Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda 2. gün maçlarının sonuçları şöyle:

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor - Tarsus Belediyesi: 73-43

Rize Belediyesi - Karşıyaka Çarşı Koleji: 74-70

Uludağ Basket NBSD - Urla Belediyesi: 58-70

Antalya Güneşi - Çeşme Basketbol: 69-64

Mersin Büyükşehir Belediyesi - Emlak Konut: 52-51

Samsun Basketbol İhtisas - Bodrum Karya: 40-83

Fenerbahçe Gelişim - BOTAŞ Gelişim: 64-63

AA

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