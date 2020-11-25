Kadınlar EuroCup’ta format değişikliği

Oyuncuların, antrenörlerin ve görevlilerin sağlık ve güvenliğinin korunması, adil bir rekabet ortamının sağlanması ve maç operasyonlarının uygun şekilde organize edilebilmesi için, Kadınlar EuroCup’ın normal sezondan itibaren belli merkezlerde düzenlenmesi kararı alındı.

Kulüpler ve ilgili ulusal federasyonların geri bildirimleri göz önünde bulundurularak, tarihler ve müsabaka sistemi ile ilgili aşağıdaki değişiklikler uygulanacak:

· Elemeler, 16 veya 17 Aralık 2020 tarihinde ve kura ile belirlenecek ev sahibi saha avantajı ile tekli eleme usulü oynanacak.

· Normal sezon, 19-22 Ocak 2021 tarihleri arasında rövanş usulü tek turnuva formatında, tek salonda oynanacak.

· Her normal sezon grubundan en iyi iki kulüp Son 16 Turu’na yükselecek; Kadınlar EuroLeague (Avrupa Ligi) normal sezonundan hiçbir kulüp 2020-21 sezonunda Kadınlar EuroCup’a katılmayacak.

· Son 16 Turu ve çeyrek finaller, 16-18 Mart 2021 tarihleri arasında play-off dağılımına dönemine göre, her biri dört takımdan oluşan dört ayrı sahada, tekli eleme maçları şeklinde oynanacak.

· Dörtlü Final, 9-11 Nisan 2021 tarihleri arasında tek bir merkezde oynanacak.

Merkezler için benimsenecek olan koronavirüs protokolleri, Dünya Sağlık Örgütü ile görüşülerek FIBA Tıp Komisyonu tarafından geliştirildi.

Normal sezon merkezlerinin ev sahipleri daha sonra duyurulacak.

FIBA, Avrupa'daki koronavirüs salgınının durumunu izlemeye ve gerekirse turnuvalarıyla ilgili diğer güncellemeleri iletmeye devam edecek.



