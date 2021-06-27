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Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'nın rakibi Sırbistan

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Belçika'yı 74-73 yenerek finale yükseldi.

27 Haziran 2021, Pazar 01:24 Son Güncelleme:
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Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'nın rakibi Sırbistan

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Belçika'yı 74-73 yenerek finale yükseldi. 

İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final karşılaşmasının ilk çeyreği, Sırbistan'ın 23-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan Belçika, devre arasına 36-32 önde girdi. 

İkinci yarıda da başa baş mücadele devam etti. Belçika, üçüncü çeyreği 55-54 üstün bitirse de Sırbistan mücadeleden 74-73 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. 

Turnuvada 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanan Sırbistan, yarın oynanacak finalde Fransa'nın rakibi oldu. (Skorer)

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