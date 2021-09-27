Mardin’de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESKAR) organizasyonuyla düzenlenen "2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi"ne katılan kadın sporcular, kız çocuklarına ilham kaynağı olmak istiyor.

Çocuklara ve gençlere seslenen sporcular, hayallerine ulaşmaları ve başarı elde etmeleri için engel tanımadan azimle ve kararlılıkla çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

"Başarmanın önünde hiçbir engel yok"

Ordu’da yaşayan para tekvandoda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, AA muhabirine 22 yaşında tekvandoya başladığını, 6 yıldır bu branşta ilerlediğini ve birçok başarıya imza attığını söyledi.

Birkaç gün önce de Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda ikinci olduğunu, ayrıca kota ile katılan tek ülke olarak olimpiyatlarda tarihe geçen kişilerden biri olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Bacaksız, "Ben başarabiliyorsam ki bir engelliyim, herkesin başarabileceğine inanıyorum. Yeter ki başarmak isteyin. Başarmanın önünde hiçbir engel yok." dedi.

Bacaksız, çocukluğundan beri bu sporla uğraşmak istediğini ancak ailesinin izin vermediğini dile getirerek, "Normalde kafaya vurma vardı ama engellilerde yoktu. Annemi zor ikna etmiştim. Öğretmenlerimize ailelerimizi ikna ettirebiliriz. Ben o şekilde ikna ettirdim ailemi. Sonra da şampiyonluklar nasip oldu. Yeter ki isteyin ve hedefleyin." diye konuştu.

"Uğruna koşacakları, savaşacakları bir hayalleri olsun"

İstanbul’da yaşamını sürdüren 16 yaşındaki milli tekvandocu Meryem Elif İyin ise Avrupa ikincisi, dünya şampiyonluğu ve dünya üçüncülüklerinin bulunduğunu belirterek, bu başarılarını çok çalışarak elde ettiğini aktardı.

Herkese de hayallerine kavuşmak için çok çalışmayı öneren İyin, "Fedakarlıklar olmadan hiçbir başarı olmaz. Zor ama çalıştıkça kolaylaşıyor. Uğruna koşacakları, savaşacakları bir hayalleri olsun. Hayallerimizin de hayatlarımızın üzerinde bir hakkı var. Onları gerçeğe dönüştürmek bizim görevimiz. Çabalasınlar, hiçbir zaman vazgeçmesinler. Çabaladıkça istedikleri her şeyi başarabileceklerine inanıyorum. Eminim ki hak ettikleri başarıyı yakalayacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Türk kadınına fırsat verilince nerelere gelinebileceğini gösterdik"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenör Eğitim Bölümünde Öğretim Görevlisi eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı da çocuk yaşlarda basketbol ile spor yaşamının başladığını ancak bu branşta serüvenin fazla sürmediğini söyledi.

Ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle voleybola başladığını anlatan Kırıcı, uzun yıllar altyapıda oynadıktan sonra A takıma yükseldiğini aktardı.

Kırıcı, 2003 Avrupa Şampiyonası’nda Ankara’da Avrupa ikinciliği elde ettiklerini ve "filenin sultanları" ismini orada aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarihimizde ilk defa öyle bir başarı elde ederek Türk voleyboluna yeni kapılar açtık. Çok uzun yollar Eczacıbaşı’nda oynadım 11 sezon. Bunun 10 sezonunda da kaptanlık yaptım. A milli takımda da kaptanlık yaptım. Yine tarihimizde 2012 Londra Olimpiyatları’na giden takımın kaptanıydım. 2017 yılının sonunda da aktif profesyonel hayatıma son verdim. Aynı zamanda akademisyen oldum. Türk kadınına fırsat verilince nerelere gelinebileceğini gösterdik."

Fırsat eşitliği yakalandığında neler yapabileceğini gösterdiklerini belirten Kırıcı, Türk kadınının güçlü olduğunu, ayakları üzerine durabildiğini, öz güveninin yüksek olduğunu kaydetti.

Kırıcı, "Sadece sporda değil her alanda çok başarılı olacağını gösteren kadınlarımız var. Gelecekte de inşallah daha iyi olanaklarla daha güzel yerlere geliriz toplum olarak. Türkiye’nin neresinde olursanız olun, hayallerinizin peşinden koşun. Bizler güçlüyüz, fırsat verildiğinde her şeyi başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Türk kadını engellerle karşılaşırsa içinde o gücü, cevheri bulacaktır"

İzmirli eski milli basketbolcu Gülşah Akkaya da 27 senelik basketbol hayatının 25 senesinin profesyonel şekilde geçtiğini aktardı.

ABD, İspanya, Yunanistan ve İsrail liglerinde oynadığına işaret eden Akkaya, "Sayısız şampiyonluklarım var. 2005 Akdeniz oyunlarında altın madalya, 2011’de Avrupa şampiyonasında gümüş madalya aldım. 2018 yılında da aktif basketbol hayatımı sonlandırdım. Şimdi sporculuk sonrası kariyerimi planlıyorum." diye konuştu.

Akkaya, bu başarıları sağlarken zorluklar yaşadığını ancak zorluk olmadan, konfor alanından çıkmadan kişinin kendisini geliştirip başarıya ulaşılamadığına dikkati çeken Akkaya, şöyle konuştu:

"Basketbolu çok seviyorum, tutkuyla yaptığım bir spor dalıydı. Yere düştüğüm zaman kalkmasını bildim. Türk kadının azimli, disiplinli, öz güvenli olmasını spora bağlıyorum. Spora erken yaşta başlamam bu yeteneklerimi geliştirmeme sebep oldu. Bu yüzden de daha dirençli bir karaktere sahip oldum. Zor zamanları aşmayı bildim. Sporun hayatımızdaki yeri artık herkes tarafından biliniyor. Doğuda bazen fırsat eşitliği maalesef olamıyor. Kız çocuklarının spora katılımında problem olabiliyor. Ama bunlarla ilgili hem devletimiz hem Bakanlığımız çeşitli projeler yürütmekte. Bu anlamda da kız çocuklarımız spora başladığında eğer engellerle karşılarlarsa ya da Türk kadını engellerle karşılaşırsa içinde o gücü, cevheri bulacaktır. O engelleri başarıyla geçecektir."

"Sporda çok başarılı örneklerimiz var, giderek de artıyor"

Marmara Üniversitesi ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu da merkez olarak spor alanındaki başarılarla genç kitlede farkındalık oluşturmak istediklerini, tüm gençlerin spora teşvik edilmesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini, akademisyen ve başarılı kadın sporcuları gençler ve özelikle kız çocuklarıyla buluşturduklarını dile getiren Ayanoğlu, "Sporda çok güzel ve çok başarılı örneklerimiz var, giderek de artıyor. Ülkemizin her bölgesinden çok farklı alanlarda başarıyla spor yapan kızlarımızla, gençlerimizle bir araya geldik. Aslında sporu herkes seviyor. İmkan verilirse herkes yapar. Bu konuda çalışmalar yapılırsa ki hükümetimiz çok güzel destekler veriyor." şeklinde konuştu.

Ayanoğlu, kadınların birbirlerine örnek, birbirinin dostu, dayanağı olduğuna işaret ederek, bu birlik ve beraberlikle kadınların ülkenin her noktasında ne kadar güçlü çalışmalara imza atılabileceğini gösterdiğini ifade etti.

AA