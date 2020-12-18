Artistik Cimnastikte Erkek Milli Takımımız'ın 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla tamamladığı Mersin'deki Avrupa Şampiyonası'nda dün de Kadın Milli Takımımız sahne aldı. Olimpiyata giden ilk cimnastikçi olan tecrübeli isim Göksu Üçtaş Şanlı ve yaşları 16 olan Cemre Kendirci, Bilge Tarhan, Ece Yağmur Yavuz, Dilara Yurtdaş'tan oluşan Ay-Yıldızlı ekibimiz dün büyükler kategorisi elemelerinde mücadele etti. Kadın Millilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda 4 final bileti almayı başardı.

Takım finali yarın, bireysel finaller pazar günü

Ay-Yıldızlılar takım halinde 147.129 puan toplayarak Romanya, Ukrayna ve Macaristan'ın ardından 4. sıradan ilk 6 takım arasına girerek madalya mücadelesi verme hakkı kazandı. Bireysel aletlerde ise 3 sporcumuz, 3 farklı alette finale kaldı. Dilara Yurtdaş, atlama masasında, Bilge Tarhan dengede ve Göksu Şanlı Üçtaş yer aletinde kürsü şansını sürdürdü. Bu arada Bilge Tarhan denge aletinde 9.sırada yer aldı, yedek hakkı kazandı. İlk 8'de bir sporcunun finalden çekişmesi halinde mücadele edebilir. Şampiyona bugün saat 14.00'ten itibaren gençlerdeki elemelerle devam edecek. Milli Takımımız'ın takım finali yarın, bireysel alet finalleri ise pazar günü yapılacak