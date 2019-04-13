Kadın milli güreşçiler yurda döndü

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nı üçüncü bitiren kadın milli sporcular Türkiye’ye döndü.

Müsabakalarda 76 kiloda Yasemin Adar’ın altın, 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Bediha Gün ve 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak’ın bronz madalya kazandığı milli takım kafilesi, THY’ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Kadın milli sporcular ve teknik heyet, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Kadınlarda elde ettiği 4 madalya sonucunda topladığı 98 puanla Avrupa üçüncüsü olan Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonaya başlarken hedeflerinin takım halinde şampiyonluk olduğunu, sporcuların turnuvada bu hedef için savaştığını söyledi.

Kahraman, bazı sporcuların birer puanla elendiğini anımsatarak, "Şimdi Avrupa oyunları var. Olimpiyattan önce Dünya Şampiyonası da olacak. İnşallah daha çok başarılar elde edeceğiz. Yasemin (Adar) da dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin ile dört Avrupa şampiyonluğu, bir dünya şampiyonluğu yaşadık. Tabii ki çok gururlu ve mutluyum. Bizim asıl hedefimiz Tokyo Olimpiyatları." diye konuştu.

Tokyo’daki olimpiyatlarda tarih yazmak istediklerini ifade eden Kahraman, madalyalar alarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini bildirdi.

Şampiyonada, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent’i 6-1 yenerek altın madalyaya ulaşan Adar da Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

Adar, dördüncü Avrupa şampiyonluğunu tattığını kaydederek, "Hedefimiz belli. Bunlar bizim için birer basamak. İlerleyen zamanlarda inşallah önümüzde güzel müsabakalarımız olacak. Bunların en önemlisi Dünya Şampiyonası. Bu şampiyona bizim için çok önemli. Olimpiyatlar öncesi ilk altıya girmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

AA