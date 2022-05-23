Kadın Liglerinde play-off ve play-out heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları tamamlandı. Rakiplerine üstünlük sağlayan Fenerbahçe A.Ş., Wulfz Fatih Karagümrük, Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ve ALG Spor yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Play-out müsabakalarının sonucunda rakiplerine karşı başarılı olan Dudullu, Altay, Kireçburnu ve Hatayspor 2022-2023 sezonunda da Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alma hakkını elde etti. Play-out müsabakalarının sonucunda rakiplerine karşı başarısız olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor, Bitexen Sivasspor Kadın Futbol Takımı ve Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü 2022-2023 sezonunda Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek.

Kadınlar 2. Ligi play-off müsabakaları tamamlandı

2021-2022 sezonu Kadınlar 2. Ligi normal sezon müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte gruplarında ilk 2 sırada yer alan Gaziantep Asya Spor, Nuh Spor, Ünye Gücü Futbol Kulübü, Giresun Sanayispor, Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü, Soma Zafer Spor ve Gençlik, Bağcılar Evren Spor ve Sakarya Kadın Futbol Kulübü takımları 2022-2023 sezonunda Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.

2022-2023 sezonunda Kadınlar 1. Ligi'nde yer alma hakkını elde edecek son iki takımın belirlenmesi için düzenlenen play-off müsabakaları, lig gruplarını 3. ve 4. sırada tamamlayan Gazikentspor, Birfen Koleji Hatay Defne Spor, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik ve Spor, Erzincan Gençler Gücü Spor, Bursa Soğanlı Spor, Kemer Futbol Kulübü Pendik Çamlık Spor, 7 Eylül Gençlik ve Spor kulüpleri arasında oynandı.

Kadınlar 2. Ligi play-off müsabakalarını kazanan Birfen Koleji Hatay Defne Spor ve Pendik Çamlık Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunda Kadınlar 1. Ligi'ne çıkmaya hak kazanan son iki takım olarak belirlendi.

Kadınlar 3. Ligi play-off 1. tur müsabakaları sona erdi

Kadınlar 3. Ligi'nde play-off 1. eleme turu, gruplarını birinci ve ikinci sırada tamamlayan 32 takımın katılımı ile oynandı. Play-off 1. eleme turunda başarılı olan 16 takımla, sezon başı yapılan kura çekiminde otomatik belirlenmiş rakiplerinin karşılaşacağı son 16 turu müsabakaları 29 Mayıs tarihinde yapılacak.