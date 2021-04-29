Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Konak Belediyespor'a penaltı atışları sonucunda 4-3 üstünlük kuran Fatih Vatan Spor, yarı finale çıktı.

Günün diğer maçında ise Adana İdmanyurduspor'u 2-1 mağlup eden Fomget Gençlik ve Spor, yarı finale yükselen taraf oldu.

D Smart’tan naklen yayınlanmaya devam eden şampiyonada yarı final maçları 2 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Yarı final maçlarını kaybeden takımlar 5 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'te üçüncülük müsabakasında karşı karşıya gelecek. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu ise 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak final maçı ile belli olacak.

Karşılaşmalar D Smart platformunda 82. kanalda yer alan Spor Smart 2'den canlı olarak yayınlanacak.

DHA