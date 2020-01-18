Kadın Curling Milli Takımımız için final günü

Dünya Şampiyonası’na katılma mücadelesi veren Kadın Curling Milli Takımımız, bugün oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak.

18 Ocak 2020, Cumartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Kadın Curling Milli Takımımız için final günü

Dünya Şampiyonası’na katılma mücadelesi veren Kadın Curling Milli Takımımız bugün kader maçına çıkacak.

Son eleme mücadelesinde Estonya’ya 7-4 kaybeden Ay-Yıldızlılar, Norveç de Kore’ye kaybedince 3’lü averajdan grubunda 3. sırayı aldı, Play-Off oynamaya hak kazandı.

Bugün sabah seansında Milliler’in grubunda ilk 2 sırada yer alan Kore ile İtalya karşılaşacak, kazanan ekip finallere gidecek.

Mağlup takımla saat 15.00’te mücadele edecek Türkiye, bu maçı kazanması halinde Dünya Şampiyonası’na katılacak.

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