Kadın Curling Milli Takımımız için final günü

Dünya Şampiyonası’na katılma mücadelesi veren Kadın Curling Milli Takımımız bugün kader maçına çıkacak.
Son eleme mücadelesinde Estonya’ya 7-4 kaybeden Ay-Yıldızlılar, Norveç de Kore’ye kaybedince 3’lü averajdan grubunda 3. sırayı aldı, Play-Off oynamaya hak kazandı.
Bugün sabah seansında Milliler’in grubunda ilk 2 sırada yer alan Kore ile İtalya karşılaşacak, kazanan ekip finallere gidecek.
Mağlup takımla saat 15.00’te mücadele edecek Türkiye, bu maçı kazanması halinde Dünya Şampiyonası’na katılacak.