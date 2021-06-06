Kadın boksörlerimiz tarih yazdı

Türk kadın boksunda 'olimpiyat hayalini' uzun süre beklemiştik. 2009'da programa alınan kadın boksunda o dönemde birçok sporcuyla olimpiyat kotasına yaklaşmıştık ama başaramamıştık. Uzun yıllar sonra, kadın boksunda öyle isimler çıktı ki, olimpiyat hayalimizi gerçekleştirdi. Paris’te devam eden Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Elemeleri'nde ringe çıkan kadın boksörlerimiz tam 3 kota birden alarak yüzümüzü güldürdü. İşte karşınızda tarih yazan kadın boksörlerimiz; Busenaz Çakıroğlu (51kg), Esra Yıldız (60kg), Busenaz Sürmeneli (69kg). Bu ara boksta daha önce erkeklerde Batuhan Çifti kota almıştı. Türkiye'nin olimpiyata gidecek milli sporcu sayısı böylece 82'ye yükseldi.