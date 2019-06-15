Kadın A Milli Takımımız, Moldova ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Milli Takımımızın gollerini 45.dakikada Kader Hançar ve 90.dakikada Derya Arhan kaydetti. Ayrıca, Kişinev Büyükelçiliği İkinci Katibi Özgen Akay, Millilerimizi ziyaret ederek maçtan önce başarı dileklerinde bulundu. Kadın A Milli Takımımız, Moldova ile 17 Haziran Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Stat: CSR Orhei Stadium

Hakemler: Dumitru Munteanu, Natalia Ceban, Maria Patraş, Oxana Cruc

Moldova: Natalia Munteanu, Cristina Cerescu, Dumitrita Prisacari, Veronica Cojuhari (Dk.63 Anastasia Sivolobova), Ludmila Caraman, Anastasia Toma (Dk.75 Victoria Ostapenco), Carolina Tabur, Claudia Chiper, Violeta Mitul, Cristina Musteata (Dk.63 Irina Topal), Nadejda Colesnicenco (Dk.90 Daniela Mardari)

Türkiye: Selda Algöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Medine Erkan, Fatma Kara (Dk.85 Derya Arhan), Arzu Karabulut (Dk.75 Ebru Uzungüney), Ece Türkoğlu (Dk.85 Kezban Tağ), Başak Gündoğdu (Dk.57 Selin Dişli), Ebru Topçu, İpek Kaya (Dk.85 Gizem Gönültaş), Kader Hançar