Kadın A Milli Takımı, Azerbaycan mesaisine başladı

Kadın A Milli Takımı, İstanbul'da Azerbaycan ile oynayacağı özel maçlar için çalışmalara başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren Milliler, Azerbaycan ile 25 ve 28 Haziran'da iki karşılaşma yapacak.

Aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Duygu Yılmaz (Wulfz Fatih Karagümrük), Handan Kurğa (Konak Belediye Spor), Ezgi Çağlar ( Fenerbahçe A.Ş.)

Defans: Didem Karagenç ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor), Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Ferda İpek Çevik (Wulfz Fatih Karagümrük), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Didem Dülber ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Ece Tekmen (ALG Spor), Eda Karataş (ALG Spor)

Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), Derya Arhan (Wulfz Fatih Karagümrük), Sümeyra Kıvanç (Wulfz Fatih Karagümrük), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Dilara Soley Deli (SV 07 Elversberg), Seda Nur İncik (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Ecem Cümert (ALG Spor), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Busem Şeker (Konak Belediye Spor), Arzu Karabulut (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Meryem Cennet Çal (Young Boys Bern), Ece Türkoğlu (Wulfz Fatih Karagümrük), Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası