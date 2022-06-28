Kadın A Milli Takımı, Azerbaycan ile 2-2 berabere kaldı

Kadın A Milli Takımı, özel maçta Azerbaycan ile 2-2 berabere kaldı. TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki mücadelede Türkiye'nin gollerini 56. dakikada Yeliz Acar (kk) ve 90. dakikada penaltıdan Ebru Topçu kaydetti.

Azerbaycan'ın gollerini ise 60. dakikada Sevinj Jafaradza, 75. dakikada Kristina Bakarandze attı. Müsabakayı TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de izledi. İki takım arasında 25 Haziran'da oynanan maçı Kadın A Milli Takımı 2-0 kazanmıştı.

Stat: Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Sahası

Hakemler: Ana Maria Terteleac, Alexandra Theodora Apostu, Daniela Constantinescu, Cristiana Mariana Trandafir (Romanya)

Türkiye: Duygu Yılmaz, Berna Yeniçeri (Dk.46 Ece Tekmen), Didem Karagenç, Cansu Nur Kaya (Dk.46 İpek Kaya), Seda Nur İncik (Dk.46 Ebru Topçu), Emine Ecem Esen (Dk.63 Birgül Sadıkoğlu), Kader Hançar (Dk.46 Yağmur Uraz), Elif Keskin, Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Dk.77 Zeynep Kerimoğlu), Gülbin Hız

Azerbaycan: Aytaj Sharifova, Zhala Mahsimova (Dk.85 Vusala Seyfaddinova), Mirzaliyeva Nigar, Ayshan Ahmadova, Manya Mollayeva, Sevinj Jafarzada, Kristina Bakarandze, Nargiz Haciyeva, Nazlıcan Parlak (Dk.90 Jhoskuna Hajiyeva), Peritan Bozdağ (Dk.85 Vusala Hajiyeva), Yeliz Acar

Goller: Dk.56 Yeliz Acar (kk), Dk.60 Sevinj Jafaradza, Dk.75 Kristina Bakarandze, Dk.90 Ebru Topçu (p)

Kartlar: Dk.63 Gülbin Hız, Dk.89 Nazlıcan Parlak, Dk.90 Sevinc Jafaradza, Dk.90 Vusala Hajiyeva

Kadın A Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Duygu Yılmaz (Wulfz Fatih Karagümrük), Handan Kurğa (Konak Belediye Spor), Ezgi Çağlar ( Fenerbahçe A.Ş.)

Defans: Didem Karagenç ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor), Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Ferda İpek Çevik (Wulfz Fatih Karagümrük), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Didem Dülber ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Ece Tekmen (ALG Spor), Eda Karataş (ALG Spor)

Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), Derya Arhan (Wulfz Fatih Karagümrük), Sümeyra Kıvanç (Wulfz Fatih Karagümrük), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Dilara Soley Deli (SV 07 Elversberg), Seda Nur İncik (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Ecem Cümert (ALG Spor), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Busem Şeker (Konak Belediye Spor), Arzu Karabulut (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Meryem Cennet Çal (Young Boys Bern), Ece Türkoğlu (Wulfz Fatih Karagümrük), Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası