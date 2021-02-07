Kadıköy kahramanı Mohamed

Galatasaray’ın haftalarca transferi için uğraştığı Mostafa Mohamed, ne kadar önemli bir forvet olduğunu derbide herkese gösterdi. 4 gün önceki Başakşehir maçında sonradan oyuna girip penaltıdan ağları havalandıran Mısırlı yıldız, dün ilk 11’de maça başladı. Fatih Terim’in güvenip formayı verdiği Mohamed, özellikle ikinci yarıda müthiş oynadı. 54. dakikada da golünü attı. Emre Kılınç’ın pasında Serdar Aziz’den çok güzel sıyrılan 23 yaşındaki yıldız, net bir vuruşla Fenerbahçe kalecisi Altay’ı avladı. Golün ardından hava toplarında da rakip defansa büyük üstünlük kuran Mohamed, iki kez daha gole yaklaştı. Terim’in 90 dakika sahada tuttuğu Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 2 kritik maçta 2 gol atarak, ‘Yeni kral benim’ mesajını yolladı.

Herkesi unutturdu

Diagne’nin ayrılığı da Falcao’nun sakatlığı da Galatasaray’da artık unutulurken, Mostafa Mohamed dönemi müthiş başladı. Öte yandan genç yıldız, Süper Lig tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan 28. farklı ülke vatandaşı ve ilk Mısırlı oldu.



