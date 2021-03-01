En yaygın sorunlardan biri olarak kabızlık ön plana çıkıyor. Özellikle kişi haftada 3’ten daha az eğer tuvalete çıkıyor ise, bunun bir kabızlık problemi olduğunu dile getirmek mümkün. Özellikle yaş fark etmeden her insanda meydana gelebilen bu problem, kronik bir sorun olmadığı sürece doğru besin kaynakları ile giderilebilir.

Sağlıklı bir beslenme ve fiziksel aktivite ile beraber sindirim problemleri minimum seviyeye çekilebilir ve kabızlık semptomları daha düşük noktaya indirilebilir. Ancak beslenmeye eklenecek olan birtakım yanlış yiyecekler, kabızlık sorununu daha yüksek noktaya çıkarabilmektedir.

Kabız yapan yiyecekler nelerdir?

Belli başlı bazı besin kaynakları kabızlık sorununu meydana getirebilir. Özellikle kişi daha önceki zamanlarda da kabızlık sorunu ile karşı karşıya kalmış ise, belli başlı bazı tüketim kaynaklarını tüketmesi gerektiği büyük öneme sahiptir. Bu besin kaynaklarının az tüketilmesi veya kabızlık döneminde hiç tüketilmemesi, semptomların minimum seviyeye çekilmesine imkan tanır. Bu konuda kabızlığa neden olan yiyecekleri şu şekilde sıralamak mümkün;

- Beyaz ekmek

- Yoğun tüketilen alkol ve kafein

- Dondurulmuş yiyecekler

- Kırmızı et

- Süt ürünleri

- Kek ve kurabiye ile beraber çikolata çeşitleri

- Kızarmış yiyecekler ve fastfood ürünleri

- Olgunlaşmamış olan muz

Genel olarak bu ve benzeri besin kaynaklarının kabızlığa sebep olduğunu dile getirmek mümkün. Yağ ve karbonhidrat ile beraber nişasta gibi kabızlıkta problem çıkaracak etkiler bu yiyeceklerin içerisinde yer alır. Gün içerisindeki bu besin kaynaklarının doz miktarı azaltıldığında, kabızlık sorunu önemli oranda giderilebilir.

Kabızlığa neden olacak gıdalar ve besinler nelerdir?

Kabızlığa neden olacak gıdalar ve besinlere çok dikkat etmek gerekir. Elbette bu besin kaynaklarının tüketilmesi önemlidir. Fakat özellikle söz konusu kabızlık dönemi olduğu zaman, sindirim sistemini zorlayıcı bir etki yaratabileceklerini söylemek gerekir. O yüzden mutlaka dengeli ve sağlıklı bir şekilde tüketim yapmak önemlidir.

Özellikle beyaz ekmek, kırmızı et, dondurulmuş yiyecekler ve fastfood besin kaynaklarının bu dönemde mümkün olduğu kadar azaltılması önemlidir. Tabii bunlar içerisinde belli başlı bazı süt ve süt ürünleri ile beraber, kızarmış yiyecekler de ön plana çıkıyor. Bu besin kaynakları sindirimi zor olan tüketimlerdir ve zaman içerisinde ciddi anlamda kabızlık yaratabilir.

Kabız olmamak için tüketilmesi gereken besin kaynakları nelerdir?

Kabız olmamak için ya da kabızlık döneminde tüketilmesi gereken belli başlı bazı besin kaynakları ön plana çıkıyor. Özellikle bu kaynaklar sindirimi kolaylaştıran içerikler barındırdığı için, çok daha sağlıklı bir şekilde tuvalete çıkmak mümkün olur. Bu konuda kabızlığa karşı tüketilebilecek besin kaynaklarını şu şekilde saymak mümkün;

- Zengin lif kaynağı olan besinler

- Tam tahıllı ekmek

- Tavuk ve hindi

- Balık

- Tahıl ürünleri

- Dengeli sebze ve meyve tüketimi

- Olgunlaşmış muzlar

- Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Genel olarak bu sağlıklı besin kaynaklarını düzenli şekilde tüketmek, kabızlığın önemli oranda önüne geçmesine fırsat tanımaktadır. Bu durum hem kabızlık döneminde hem de kabız olmamak için ele alınabilir. Zira yağ ve karbonhidrat ile beraber nişasta gibi sindirimi zorlaştıran besin kaynakları, yukarıda verilen tüketim ürünlerinde yoğun oranda yer almaz. Zaten bu sebepten dolayı dengeli ve düzenli şekilde tüketilmesi gereken kaynaklar içerisinde yer alıyor.

Kabızlığı önlemek için fiziksel aktivite

Kabızlığı önlemenin en önemli yollarından biri metabolizmayı hızlandırmaktır. Zira metabolizmanın hızlanması demek, sindirimin çok daha hızlı ve kolay bir hale gelmesine imkan tanımak anlamına gelir. Bunu sağlamak için gün içerisinde fiziksel aktivite büyük bir öneme sahiptir. Periyodik şekilde günde yarım saat ya da 1 saat tempolu yürüyüş ya da koşu yapmak oldukça önemlidir. Aynı zamanda egzersiz hareketlerini düzenli şekilde gerçekleştirmek, kasların daha etkin çalışmasını ve kan akışının sağlıklı bir şekilde devam etmesine fırsat verir. Bu da zaman içerisinde sindirimin daha güçlü hale gelerek kabızlığın önüne geçme imkanı sağlar.

Kabızlığın önüne geçebilmek için sağlıklı beslenme

Hangi besin kaynağı tüketilirse tüketilsin mutlaka sağlıklı bir beslenme dengeden geçer. Belli bir oranda vücut kitle indeksine göre tüketim sağlamak, yağ ve karbonhidrat ile nişasta gibi kaynakların yoğun vücutta birikmesini engeller. O yüzden doğru diyet ile beraber kabızlığın önüne geçebilmek için sağlıklı beslenmek en önemli husustur.