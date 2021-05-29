11 Haziran'da İtalya ile oynayacağımız açılış maçı ile EURO 2020'ye start verecek olan A Milli Futbol Takımımız'da bu turnuva öncesinde gerçekleştirilen kampta futbolcular basın toplantısı düzenlemeye devam ediyor.

Bugünkü basın toplantısında Mert Günok ve Kaan Ayhan kameralar karşısına geçti.

Kaan Ayhan da şampiyonaya hazır olduklarının belirterek, "Özellikle milli takım kariyerimde kendimi çok şanslı hissediyorum. Avrupa Şampiyonası’na katılıyoruz, ülke olarak çok çaba gösterdik her maça birlik olarak çıktık. Geride uzun bir yol bıraktık. Şimdi önümüzde de uzun bir yol var. Hepimizin emeği geçti inşallah Allah utandırmaz ve daha da güzel günler görürüz." ifadelerini kullandı.

Kaan, "Azerbaycan karşısında üçlü savunma ile maça başladık. Zorlandınız mı?" sorusunu, "Taktik anlamda çok zorlandığımızı düşünmüyorum, üçlüye baktığımızda Çağlar da Leicester’da üçlü oynuyor, ben de eski kulübümde hatta İtalya’da üçlü, beşliye daha doğrusu alışık olduğumu düşünüyorum. Maç esnasında yeni arkadaşlarla ilk defa maça çıktığımızdan böyle sorunları yaşadığımızı düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Milli futbolcu, İtalya ile oynanacak açılış maçı hakkında ise, "Sadece İtalya ya da biz değil gruba baktığımızda çok dengeli bir gruba denk geldiğimizi düşünüyorum. Herkes herkesi yenebilir. İtalya’da 3-4 arkadaş var onları tanıyorum. Benim düşüncem İtalya taktiğe yönelik, daha tecrübeli bir takıma sahip ama biz de son maçlarda büyük ülkelerle mücadele ettik, bu başarımızı tekrarlamak isteriz. Şansımızın olduğunu düşünüyorum. İsviçre, Galler de zor maçlar, üç maçtan da başarılı çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Azerbaycan maçında da bir gol atan Kaan Ayhan, milli takımda attığı goller hakkında ise şöyle konuştu:

"Takım arkadaşlarım çok güzel ortalar açıyorlar, o yönden çok şanslıyım. Milli takım kariyerime baktığımızda çok şanslı hissediyorum kendimi. Azerbaycan maçında topun önüme düşmesi, yetenekten çok şanstı. Yine de defans oyuncusu olarak ilk görevim gol yemememiz. Ama gollerimle de takıma katkı sağlamak istiyorum. Herkes böyle düşünüyor kimin gol attığı önemli değil. Yeter ki takıma katkısı olsun. İnşallah 4 gol de kalmaz."

Kaan, "Azerbaycan maçında sahaya kaptan olarak çıktın. Neler hissettin?" sorusuna ise, "Çok özel duygu, büyük bir turnuvada mili takım formasını terletmek ayrı bir duygu, kaptan olarak sahaya çıkmak nasip oldu. Mümkün olduğu kadar yeni arkadaşlarıma yardım etmeye çalıştım, yeni bir ortamda zorluklarla karşılaştık ama kaptanlık bandı tabi ki Burak Ağabey’e ait, benim için çok özel bir gündü, milli takım kariyerimde bir önemli adım attığım daha düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.