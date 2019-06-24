Andrea Barzagli’nin futbolu bırakması, Giergio Chielli’nin 34 ve Leonardo Bonucci’nin ise 32 yaşında olması nedeniyle İtalyan devi Juventus, stoper hattını sil baştan değiştirmeye hazırlanıyor.

İtalyan kaynaklı Sky Sports’un haberine göre Torino ekibinin ilk hedefi Alanyaspor’da parlayan, Sassuolo’da ise yıldız statüsüne gelmeyi başaran milli futbolcumuz Merih Demiral olacak. Bu doğrultuda 21 yaşındaki futbolcunun Juve’ye 15 milyon Euro (99 milyon TL) karşılığında transfer olduğu ve hatta sağlık kontrolünden bile geçtiği iddia edildi.

Sıra De Ligt'a gelecek

Savunma tandemini gençleştirmeyi hedefleyen Siyah-Beyazlılar daha sonrasında ise rotasını Hollanda’ya çevirecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayan Ajax’ta kaptanlık pazubandını takan ve müthiş bir sezon geçiren 19 yaşındaki Matthjis De Ligt da seçimini Juventus’tan kullandı.

De Ligt’ın, 70 milyon Euro’luk (465 milyon TL) bonservis bedeliyle bedelle Torino temsilcisine katılacağı öğrenildi. Eğer iki transfer gerçekleşirse Juventus hayal ettiği savunma hattına kavuşmuş olacak.