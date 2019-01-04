Yaz transfer döneminde Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katarak ‘yılın transferi’ne imza atan Juventus için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Siyah-Beyazlılar’ın, PSG’nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile ilgilendiği iddia edildi.
Çizme basınında yer alan haberlerde transferin oldukça zor olduğu ancak teknik direktör Massimiliano Allegri’nin 20 yaşındaki futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Öte yandan haberde, Finansal Fair Play potasına girmemek adına Juve’nin, Dybala’yı da satabileceği kaydedildi.