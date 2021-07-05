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Juventus'ta Merih Demiral iddiası

İtalyan basını, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus'tan ayrılmasının yüksek bir ihtimal olduğunu yazdı. Transferde tek engelin Juventus'un 23 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euro istemesi olduğu ancak siyah beyazlıların pazarlık yapabileceği belirtildi.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 21:05 Son Güncelleme:
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Juventus'ta Merih Demiral iddiası

İtalyan devi Juventus'un milli futbolcumuz Merih Demiral ile yollarını ayırması gündemde.

İtalyan basınından Calciomercato.com'un haberine göre 23 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı kulüpten ayrılma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Ayrılığın önündeki tek engelin ise Torino ekibinin istediği 40 milyon euroluk bonservis ücreti. Ancak milli futbolcumuzun satışından para kazanmayı planlayan Juventus'un transfer için pazarlıklara açık olduğu belirtildi.


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24 maçta forma giydi

Sassuolo'dan 2019 yılında siyah beyazlılara katılan Merih Demiral, İtalyan ekibiyle geçtiğimiz sezon Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda çıktığı 24 maçta 1 asistle oynadı.

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