Milan ve Juventus'tan sonra Serie A'nın şampiyonu da 23 yaşındaki file bekçisi için fiyat sordu. Sarı-lacivertliler yanıt işini ağırdan alıyor. Fenerbahçe 'de kaleci Altay Bayındır'ın talipleri artıyor... Geçtiğimiz günlerde Milan ve Juventus'un oyuncuya resmi teklif yaptığı ileri sürülmüş, sarı-lacivertlilerin bu konuya henüz yanıt vermediği belirtilmişti.

FENERBAHÇE HENÜZ MEKTUBA YANIT VERMEDİ

23 yaşındaki milli kalecinin transferine üçüncü bir İtalyan devi de resmi olarak dahil oldu. İnter, Altay için resmi ilgi mektubu gönderdi. Sarı lacivertlilere satışa bakış açısıyla birlikte muhtemel bonservis bedeli soruldu. Fenerbahçe mektuba henüz yanıt vermedi. Transferde Altay Bayındır'ın da bakış açısı önemli olacak.

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37 YAŞINDAKİ HANDANOVİC'İ YEDEĞE ÇEKMEK İSTİYOR

Genç file bekçisi büyük bir takıma gitmek için ayrılma konusunda ısrarcı olursa yönetim kulüplerle pazarlık yapacak. Başkan Ali Koç'un son derece kritik olan bu yılda kale gibi önemli bir bölgede değişim yapmak istemediği gelen bilgiler arasında. İnter ise 37 yaşında olan Samin Handanovic'i yedeğe çekip genç ve dinamik bir takviye yapmak istiyor.

ELİNİ KIRDI, PES ETMEDİ

F.Bahçe ile geçen sezon 35 resmi maça çıkan Altay, 31 gol yedi. Elini kırmasına ve ameliyat olmasına rağmen sezonun son mücadelesine yetişip, Şenol Güneş'ten de milli formayı almayı başardı. İki sezondur F.Bahçe'nin formasını terleten Altay, 70 maçın 17'sinde kalesini gole kapattı. (Sabah)



