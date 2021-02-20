Juventus Stadı, İtalya'nın önemli futbol kulüplerinden biri olan Juventus'un Torino kentinde bulunan stadyumudur. Stadyum, 2011 ve 2012 yılı futbol sezonunun başında açılarak hizmete girmiştir. Juventus, stattaki ilk maçını Notts County takımı ile 8 Eylül 2011 yılında oynamıştır. Oynana bu maç bir hazırlık maçı 1-1 beraberlikle sonlanmıştır. 2013 ve 2014 tarihlerinde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi Finali de Juventus Stadında oynanmıştır.

Juventus Stadı'nın adı nedir?

Juventus Stadyumu yahut sponsor almasının ardından almış olduğu adıyla Allianz Stadyumu olarak, İtalyan futbol kulübü olan Juventus'un bulunmakta olduğu Torino şehrinde bulunmaktadır. Stadyum'un tam adı Juventus Stadium olarak varlık göstermektedir.

Juventus Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

105 x 68 m² boyutlarında inşa edilmiş olan Juventus Stadyumu, 41.507 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Juventus Stadium her ne kadar çok yüksek bir seyirci kapasitesine sahip olmasa da sunduğu konfor, geniş teknik olanaklar ve gelir kalemleri baz alındığında Avrupa'nın önde gelen stadyumlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

İtalya'nın önemli futbol kulüplerinden biri olan Juventus kulübünün futbol maçlarını oynadığı Delle Alpi stadının, gerek mimari bakımdan gerek çok fazla eskimesi, gerekse dolmaması sebebiyle ve gelişen dünya koşulları sonrası futbolun endüstrileşmesi neticesinde bu Juventus Stadyumu projesinin inşa edilmesi yönünde bir kara alınmış ve bu karar hayata geçirilmiştir. Bu sayede de Juventus kulübü maçlarını artık yeni stadyumu olan Juventus Stadında oynamaktadır.