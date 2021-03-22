Juventus'un Benevento'ya evinde 1-0 yenildiği maç sonrası kulübün sportif direktörü Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sky Sport Italia'ya konuşan Paratici, Ronaldo'yu takımda tutma kararı aldıklarını dile getirdi. Siyah beyazlı yönetici konuyla ilgili, "Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusu ve biz ona sahibiz. Onu takımda tutma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

34 maçta 35 gole katkı

Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Portekizli yıldız bu sezon 34 maçta 30 gole imza attı ve 5 de asist yaptı.

Forma hediye edildi

Öte yandan geçtiğimiz hafta oynanan Cagliari maçında hat trick yaparak kariyerindeki gol sayısını 770 yapan Ronaldo'ya Benevento karşılaşması öncesi Juventus Başkanı Agnelli tarafından en iyisi anlamına gelen G.O.A.T. yazılı forma hediye edilmişti.







