İtalyan devi Juventus, Sassuolo'da forma giyen Manuel Locatelli'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, siyah beyazlılar Locatelli'nin transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Torino ekibinin bu transfer için kasasından 35 milyon euro çıkacağı öğrenildi. Başarılı orta saha oyuncusunun kısa sürede yeni takımı ile 2026 yılına kadar geçerli olacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İtalya ile Avrupa şampiyonu oldu

Manuel Locatelli, İtalya'nın şampiyonluğa ulaştığı EURO 2020 kadrosunda yer alıyordu ve gösterdiği performansla dikkatları üzerine çekmeyi başarmıştı.