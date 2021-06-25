Juventus, Manuel Locatelli ile anlaşma sağladı

İtalyan devi Juventus, teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin talebi doğrultusunda transferi adına çalışmalar yürüttüğü Manuel Locatelli'nin kadroya katılması noktasında mutlu sona yakın. Juventus'un bu yaz transfer piyasasındaki önceliği konumunda olan Sassuolo'nun yıldızı ile anlaşma sağlandı.

La Gazzetta dello Sport'a göre Juventus, 4 veya 5 yıllık bir sözleşme konusunda Manuel Locatelli ile anlaşmaya vardı. İtalyan yıldızın sezon başına 3 milyon Euro artı bonuslar olarak bir ücret alacağı belirtiliyor.

Locatelli'nin Sassuolo'dan 40 milyon Euro karşılığında ayrılmasına imkan sağlayan bir çıkış maddesi bulunuyor. Fakat Juventus, bu yaz 40 milyon Euro'luk bir bonservis ödemesi yapmak istemiyor. Bu nedenle iki takım arasındaki görüşmeler sürerken Juventus'un önümüzdeki yaz satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istediği belirtiliyor.