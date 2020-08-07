Koronavirüs arasından döndükten sonra istikrarlı bir görüntü sergilemeyen Juventus, tecrübesiyle Serie A'yı bir kez daha zirvede noktalamayı başardı. Fransa'daki ilk maçı 1-0 kaybeden "Old Lady"de Douglas Costa, Mattia De Sciglio ve Sami Khedira sakat. Paulo Dybala'nın ilk 11'de başlayacak kadar hazır olmadığı rapor edildi. Stoper ikilisi "De Ligt & Bonucci" olacak. Milli oyuncumuz Merih Demiral karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Dybala'nın yokluğunda hücum merkezinde Gonzalo Higuain'in yer alması, sol kanatta Cristiano Ronaldo'yu izlememiz oldukça olası... TD Maurizio Sarri sağ açıkta Juan Cuadrado'ya mı yoksa Federico Bernardeschi'ye mi görev verecek, bu kararı maç saati öğreneceğiz.

164 gün önce Parc Olympique Lyonnais'de 1-0 kazanan Lyon'da Memphis Depay sevinci yaşanıyor. Rennes ile 12 Aralık'ta oynanan lig maçında sakatlanan Depay, sezonun geri kalanında forma giyememişti. PSG maçıyla sahalara döndü, İtalya'daki rövanşta da kaptanlık pazubendini takması bekleniyor. Depay'dan da uzun süredir sakat olan Youssouf Kone deplasman kafilesinde yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Marcelo ile Kenny Tete ise kadroda yerini aldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Juventus son 7 maçının sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Lyon bu maç öncesi çıktığı 5 hazırlık maçının 4'ünü kazandı, tek resmi maçta ise PSG ile oynadığı Lig Kupası finalini penaltılarda kaybetti.

- Juventus bu sezon oynadığı 7 Şampiyonlar Ligi maçında 13.3 şut ortalamasıyla oynarken, Lyon 7 maçta 14.1 şut ortalaması tutturdu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Juventus Kazanır" oldu! %76'lık kesim ilk maçı 1-0 kaybeden Juventus'un rövanşı kazanmasına güveniyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.