Juventus, Locatelli transferini bitiriyor

Avrupa futbolunda hareketli geçen transfer döneminde sessiz kalan Juventus sessizliğini bozuyor. EURO 2020'de gösterdiği başarılı futbolla devlerin dikkatini çekmeyi başaran Locatelli, Torino ekibinin radarına girdi. Juventus ile Sassuolo arasındaki anlaşma detaylarına göre genç orta saha, 35 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanacak. Öte yandan bir diğer sözleşme detayına göre Juventus, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa satın alma yükümlülüğü devreye girecek.

ARSENAL DE PEŞİNDEYDİ

Manuel Locatelli ile ilgilenen tek kulüp sadece Juventus değil. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal de, peşinde olduğu oyuncunun durumunu yakından takip etmiş ve Sassuolo Teknik Direktörü Giovanni Carnevali, İngiliz ekibinin oyuncusuyla ilgilendiğini doğrulamıştı. Locatelli'nin Juventus'ta oynamak istemesi süreci hızlandırdı ve Londra ekibinin elini zayıflattı.

Manuel Locatelli geçen sezon Serie A'da 34 maça çıkıp 4 gol, 3 asistle kaydetmişti. 23 yaşındaki oyuncu, ayrıca EURO 2020'de ise İtalya formasıyla 5 maçta 2 gol atarak takımını kupaya taşıyan isimlerden birisi olmuştu.

DHA