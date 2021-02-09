İtalya Kupası yarı finali dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Yarı final rövanş maçında Juventus ve Inter bu kez Torino'da kozlarını paylaşacak. İlk maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanan ve avantajı yakalayan Juventus bu maçı da kazanarak finale adını yazdırmak istiyor. Conte'nin öğrencileri ise hem rövanşı kazanmak hemde finale çıkmak istiyor. Merih Demiral'ın De Ligt ile birlikte mücadeleye 11'de başlaması bekleniyor.

Juventus - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Torino'daki Allianz Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Juventus - Inter muhtemel 11'ler...

Juventus: Buffon, Cuadrado, Merih Demiral, De Ligt, Danilo, Berdardeschi, Bentancur, Arthur, Chiesa, Morata, Kulusevski

Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Young, Gagliardini, Brozovic, Barella, Hakimi, Lukaku, Martinez

Juventus ilk karşılaşmayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başarmıştı. Inter'in tek golü Lautaro Martinez'den, Juventus'un golleri ise Cristiano Ronaldo'dan gelmişti.