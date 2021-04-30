Portekizli yıldız futbolcu, İtalyan devi Juventus'tan ayrılmak için ilk adımı attı.

Football İtalia'nın La Gazetta dello Sport'a dayandırdığı haberde Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e önümüzdeki sezon için kendisine kulüp bulması talimatında bulunduğu öğrenildi.

Haberde Manchester United'ın Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki yıldız için bir seçenek olabileceği vurgulandı. Ancak bunun için Ronaldo'nun Juventus'tan aldığı yıllık 31 milyon euroluk maaşında indirime gitmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca Ronaldo'nun İtalya dışına çıkması halinde sponsorluk gelirlerinden daha fazla vergi ödemesi de gündeme gelebilir.





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Geri dönmeyeceğini söylemişti

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ronaldo'nun Santiago Bernabeu'ya geri dönmeyeceğini açıklamıştı.