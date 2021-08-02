Juventus, Giorgio Chiellini ile uzattı

İtalya devi Juventus, tecrübeli defans oyuncusu ve takım kaptanı Giorgio Chiellini ile nikah tazeledi.

Kulüpten yapılan açıklamada 36 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 2005 yılında Fiorentina'dan siyah beyazlı kulübe transfer olan Chiellini, Torino temsilcisiyle 9 İtalya Serie A şampiyonluğu elde etti.

Giorgio Chiellini, son olarak ülkesi İtalya ile yer aldığı EURO 2020'de kupa sevinci yaşamıştı.