Juventus sahasında kayıplarda. Serie A'nın 28. haftasında Benevento'yu konuk eden siyah beyazlılar, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın tek golü 69. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi. Bu sonuçla ligde 5 maç aradan sonra sahadan puansız ayrılan Torino ekibi, 55 puanda kaldı ve haftayı 65 puanlı lider Inter'in 10 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Benevento ise puanını 29'a çıkardı.

Ronaldo'ya büyük onur

Maç öncesi Cristiano Ronaldo'ya kulüp başkanı Agnelli, 770. golü şerefine forma hediye etti.







