Juventus da Partey yarışına katıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerini peşinde koşturan Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Thomas Partey için Juventus'un de devreye girdiği belirtildi.

24 Nisan 2020, Cuma 17:25 Son Güncelleme:
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Juventus da Partey yarışına katıldı

Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey'nin talipleri her geçen gün artıyor. 

Premier Lig devleri Liverpool ve Arsenal'in listesinde yer alan Partey için özellikle Londra ekibi Arsenal'in transferde avantaj sağladığı belirtiliyordu. 

Marca'ya göre ise Premier Lig temsilcisine, İtalya'dan güçlü bir rakip çıktı. Juventus, Ganalı orta saha için devreye girdi. 

Atletico Madrid ile olan sözleşmesinde 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olan Partey, bu yönüyle piyasanın son yıllarda çok yükseldiği dönemde birçok Avrupa devinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 

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