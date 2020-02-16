Juventus - Brescia maç sonucu: 2-0

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Brescia'yı konuk eden Juventus, Paulo Dybala ve Juan Cuadrado'nun ayağından bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

16 Şubat 2020, Pazar 20:45 Son Güncelleme:
- A +
Juventus - Brescia maç sonucu: 2-0

İtalya Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Brescia'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun forma giymediği mücadelede siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.

Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 57’ye çıkaran Juventus, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sakatlığı nedeniyle altı aydır forma giyemeyen Giorgio Chiellini, 78. dakikada Leonardo Bonucci’nin yerine oyuna dahil oldu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...