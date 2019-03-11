Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 12 Mart Salı günü oynanacak iki maçla devam edecek. Gecenin önemli maçında İtalyan devi Juventus, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk edecek. Ronaldo ve arkadaşları yoluna devam etmek için Atletico Madrid'in en az 3 farklı skorla geçmek zorunda. Çünkü ilk maçı Atletico Madrid kendi sahasında 2-0 kazanmayı bilmişti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sadece deplasmanda Borussia Dortmund'a yenilen Diego Simeone'nin öğrencileri ise tur peşinde...

Juventus - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12 Mart Salı günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Juventus - Atletico Madrid muhtemel 11'ler...

Juventus: Szczesny, Alex Sandro, Georgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Atletico Madrid: Jan Oblak, Filipe Luis, Diego Godin, Jose Gimenez, Juan Fran, Koke, Rodri, Saul Niguez, Alvaro Morata, Antoine Griezmann, Diego Costa

Juventus turu nasıl geçer?

İlk maçta deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olan Juventus'un turu geçmesi için İspanyol ekibini en az 3 farklı skorla yenmesi ya da maçı 2-0'dan uzatmalara götürerek kazanması gerekiyor.