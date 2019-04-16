UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Juventus'la Ajax kozlarını paylaşacak. 1-1 biten ilk maçın ardından rövanş maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Real Madrid'i kupanın dışına iten Ajax, İtalya'da da sürpriz peşinde. Yıldızlar topluluğu Juventus ise taraftarı önünde yarı finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Ev sahibinde Cuadrado, Chiellini ve Mandzukic sakatlıkları nedeniyle zorlu maçı kaçıracaklar. Konuk ekip Ajax'ta ise sakatlığı bulunan Eiting ve kırmızı kart cezalısı Tagliafico, Juventus'a karşı forma giyemeyecekler.

Juventus - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Clement Turpin'in düdük çalacağı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

İlk 11'ler

Juventus: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Ajax: Onana, Veltman, Blind, De Ligt, Mazraoui, De Jong, Van de Beek, Schone, Neres, Tadic, Ziyech

Juve geriden geldi

H Grubu'nu 12 puanla Manchester United'ın önünde tamamlayan Juventus ise son 16 turunda Atletico Madrid'le eşleşmişti. İspanya'da oynanan maçtan 2-0 mağlup ayrılan Juve, işi evinde bitirdi. Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçtan 3-0 galip ayrılan İtalyan devi, son 16 turuna adını yazdırmayı başarmıştı.

Kupanın en büyük sürprizi Ajax!

E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve AEK ile eşleşen Ajax, 14 puanlı lider Bayern'in ardından 14 puanla adını son 16 turuna yazdırmıştı. Son 16'da Real Madrid ile eşleşen Ajax'a kimse şans tanımıyordu fakat Hollanda ekibi kupanın en büyük sürprizine imza attı. Evinde son şampiyon Real'e 2-1 yenilen Ajax, ikinci maçta ise Santiago Barnebau'da harikalar yaratttı. Tüm dünyanın hayran kaldığı bir futbol ortaya koyan Erik ten Hag'in öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı ve son 16'da Juve'nin konuğu oldu.