Salgın sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken Juventus, yılda 30 milyon Euro kazanan Ronaldo için planlarını belirledi. Juve, CR7’yi ya ortalama 70 milyon Euro’ya satacak ya da ya indirim isteyerek 2022’de bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak.

■ İngiltere’de Aston Villa’nın yıldız futbolcusu Jack Grealish, karantina kuralını ihlal edip dışarı çıkmış ve aracıyla kaza yapmıştı. Oyuncusunu uyaran Villa, Grealish’in ceza olarak bir hastaneye bağış yapacağını duyurdu.

■ Futbolda Fransa Ligue 1’in ortak yayıncılarından Canal Plus televizyonu, salgın sebebiyle karşılaşmalar oynanmadığı için kulüplere nisan ayı dönemine ait olan 110 milyon Euro’luk ödemeyi yapmayacağını açıkladı.

■ İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Saint Mirren, bir kişinin geçtiğimiz günlerde statlarına izinsiz giriş yaptığını ve sahada koştuğunu belirtti. Söz konusu kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

■ Vatandaşı Giroud için “Formula 1 ile kartingi karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1’im” diyen Karim Benzema, “Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Sonuçta Brezilyalı Ronaldo ile beni karşılaştırırsanız, ben de karting olurum!” yorumunu yaptı.

■ Romanya Ligi takımlarından Dinamo Bükreş de FCSB ve Viitorul gibi oyuncu maaşlarında kesintiye gitti. Futbolcularına ayda ortalama 8 bin Euro veren Dinamo, salgın geçene kadar herkesin 2 bin 380 Euro alacağını belirtti.