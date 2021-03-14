Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Premier Lig'de Pazartesi günü oynanacak Wolverhampton maçı öncesi Ozan Kabak'ın performansıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak'ın haksız yere eleştirildiğini savunan Alman teknik adam, "Ozan'ın takıma uyum sağladığını düşünüyorum. İçinde yaşadığımız dünya bu. 20 yaşında bir çocuğu getiriyorsunuz ve herkes ondan tüm sorunlarımızı bir saniyede çözmesini istiyor ve ona hiç zaman vermiyorsunuz. Şimdiye kadarki performanslardan tamamen memnunum ve tabii ki herkes onun 20 yaşında inanılmaz bir yetenek olduğunu biliyordu, bu yüzden onu Virgil, Joe veya Joel'in yanında oynayamayacağımızı bir sorun olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Liverpool'la 6 maçta oynadı

Sezonun devre arasında Liverpool'a katılan milli futbolcu Ozan Kabak, 4 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 maçta forma giydi.