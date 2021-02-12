İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, basın toplantısında açıklamalar yaptı. Klopp, kendisine sorulan Ozan Kabak sorusuna da toplantıda cevap verdi.

Fabinho'nun da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Leicester maçında ilk kez Liverpool forması giymesi beklenen milli yıldızımız Ozan Kabak için Klopp'a, taraftarların olmadığı ortamın Ozan Kabak'a yardımcı olup olmayacağı soruldu.

Jurgen Klopp ise Ozan Kabak'ın bu durumdan etkilenmeyeceğini ve büyük kalabalıkların önünde oynamaya alışık olduğunu belirtti:

"Stadyumdaki her seyircinin varlığı heyecan verici. Bunu asla baskı olarak nitelendirmedim. Ancak elbette bir hata yaparsanız tüm kalabalığın sesini duyarsınız ki bu hoş değil. Fakat Ozan Kabak, büyük toplulukların önünde oynamaya alışkın"

25 Mart 2000 doğumlu Ozan Kabak, profesyonel kariyerinin ilk maçına 12 Mayıs 2018'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği ve Türk Telekom Stadyumu'nda 45 bin 652 seyircinin olduğu maçta çıkmıştı.



