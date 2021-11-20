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Jürgen Klopp: Gerrard'ın maçlarını daha yakından izleyeceğim

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Steven Gerrard'ın Aston Villa teknik direktörü olması hakkındaki görüşlerini açıkladı. Alman teknik adam, Gerrard adına mutlu olduğunu dile getirdi.

20 Kasım 2021, Cumartesi 00:47 Son Güncelleme:
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Jürgen Klopp: Gerrard'ın maçlarını daha yakından izleyeceğim

Jürgen Klopp, Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın Aston Villa teknik direktörü olarak Premier Lig'e geri dönüşü hakkında görüşlerini paylaştı.

Liverpool'un internet sitesine açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, Gerrard'ın adına mutlu olduğunu belirterek, "Dürüst olmak gerekirse onun adına gerçekten mutluyum. Rangers'taki işi sevdiğini biliyorum ama durum böyle. Premier Lig'de çalışma fırsatınız olduğunda, muhtemelen dünyadaki her teknik direktör bunu değerlendirecektir." ifadelerinde bulundu.

Klopp, takımlarının birkaç hafta sonra karşılaşacak olmasına da değindi ve, "Bu onun için harika bir fırsat. Birkaç hafta sonra onunla karşılaşacağız. Onunla mesajlaştık. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Şu andan itibaren Aston Villa maçlarını biraz daha yakından izleyeceğim." sözlerini söyledi.


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