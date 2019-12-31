Julian Weigl 20 milyon euro'ya Benfica'da

Benfica, Dortmund'un önlibero oyuncusu Julian Weigl'i 20 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

31 Aralık 2019, Salı 22:01
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Julian Weigl 20 milyon euro'ya Benfica'da

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusu Julian Weigl’i 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Almanya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benfica ile Julian Weigl’in transferi konusunda anlaşmaya vardık. Oyuncumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, Portekiz’deki macerasında iyi şanslar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Borussia Dortmund’a 2015’te katılan 24 yaşındaki Alman milli oyuncu, 171 maçta görev aldı ve 4 gol attı.

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