Julian Nagelsmann kimdir, kaç yaşında?

Leipzig'in 33 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann gelecek sezon Bayern Munih'i çalıştıracak. Bayern Munih'in bu transfer için tarihi bir rekor kırarak 30 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor. Peki, Julian Nagelsmann kimdir, hangi takımları çalıştırdı, nasıl teknik direktör oldu? Tüm detaylar ve Julian Nagelsmann'ın kariyeriyle ilgili bilgiler haberimizde...

Julian Nagelsmann kimdir?

Futbola FC Issing'te başlayan Nagelsmann, Augsburg ve 1860 Münih takımlarının altyapılarında forma giydi. Münih ekibinin U-17 takımının kağtanlığını yaptı ve U-19 takımıyla 31 maça çıktı. 2006-07 sezonunda TSV 1860 München II takımına yükseldi ancak sakatlık nedeniyle maç yapamadı. 2007-08 sezonunda FC Augsburg'a geri dönen ve FC Augsburg II takımına dahil edilen futbolcu, burada da sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Böylece üst üste yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle U-19 seviyesinde futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Dört dönem boyunca üniversitede işletme okuduktan sonra, Spor Bilimleri'ne geçti. Bunun ardından teknik direktörlüğe başlayıp 2008'de eski takımı Augsburg'a döndü ve kısa bir süre Thomas Tuchel ile çalıştı.

Teknik direktörlük kariyeri!

2008-2010 yılları arasında 1860 Münih altyapısında çalıştıktan sonra, 2010-11 sezonunda 1899 Hoffenheim'a geçti ve 11 Şubat 2016'ya kadar Hoffenheim'ın U-19 takımının hocalığını yaptı. Ayrıca 2012-13 sezonunda A takımın yardımcı hocalığı görevini de üstlendi. Yardımcı teknik direktörlük zamanında Tim Wiese, Nagelsmann'a "Mini Mourinho" lakabını taktı. 2014'te Hoffenheim U-19 takımı ile Almanya şampiyonluk yaşadı.Nagelsmann, U-19 liginde şampiyonluk yaşayan en genç hoca oldu (26 yaşında). 2015'te aynı takımla yine güney ligi birinciliği yaşayarak Almanya şampiyonasına katıldılar ancak bu sefer Almanya ikincisi oldular.

Hoffenheim dönemi...

Hoffenheim, Nagelsmann'ın 2016-17 sezonundan itibaren takımı çalıştırmasına karar verdi ancak dönemin teknik direktörü Huub Stevens'in sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi ile Nagelsmann göreve 10 Şubat 2016'da başladı. Göreve başlandığında Nagelsmann, Bundesliga'da çalışmış en genç teknik direktör unvanını kazandı. 2018/2019 sezonu sonuna kadar Hoffenheim'ı çalıştıran Nagelsmann son yılında takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Real istedi, RB Leipzig'e gitti!

33 yaşındaki genç teknik adamı Hoffenheim döneminde Real Madrid göreve getirmek istedi ancak Nagelsmann'ın tercihi bir başka Bundesliga kulübü RB Leipzig oldu. İlk sezonunda Leipzig ile ligi 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'nde ise son 4'e kalmayı başardı. Nagelsmann'ın öğrencileri yarı finalde PSG'ye kaybederek finali kaçırdı. Bu sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Leipzig son 16 turunda Liverpool'a elenmişti. Nagelsmann'ın takımı Bundesliga'da ise Bayern Munih'in 7 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.