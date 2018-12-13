Judoda 'Novovitch' nostaljisi

Türkiye’de judonun tanıtımına ve gelişmesine öncülük eden, 1969-1970yıllarında Judo Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Michel Novovitch, seminer için Ankara’ya geldi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre branşın Türkiye’de tanınması için hazırlanan kurallar hakkındaki kitapta da emeği olan Novovitch, 19 Mayıs Spor Kompleksi’ndeki salonda talebeleriyle bir araya geldi.

Federasyon başkanı Sezer Huysuz, ziyarette duygusal anlar yaşayan Fransız teknik adama, sertifika ve teşekkür plaketi verdi.

AA