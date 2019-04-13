Joseph Yobo: Her zaman Fenerbahçe!

2010 ve 2014 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Nijeryalı savunma oyuncusu Joseph Yobo, Galatasaray derbisiyle ile ilgili konuştu ve “Ben her zaman Fenerbahçe’den yanayım ve kazanacaklarını düşünüyorum.'' dedi.

13 Nisan 2019, Cumartesi 06:45
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Joseph Yobo: Her zaman Fenerbahçe!

2010 ve 2014 yılları arasında Fenerbahçe’de top koşturan Nijeryalı savunma oyuncusu Joseph Yobo, derbiyle ilgili konuştu.

Goal Türkiye’ye açıklamalarda bulunan Yobo, “Galatasaray derbilerindeki atmosfer olağanüstü. Daha önce böylesini görmemiştim. Bu derbinin eşi benzeri yok” dedi.

Skor tahmini de sorulan Fenerbahçe’nin eski yıldızı, “Ben her zaman Fenerbahçe’den yanayım ve kazanacaklarını düşünüyorum. Daha önce söylediğim gibi, derbinin yeteneklerle bir ilgisi yoktur; kimin maçı daha fazla istediğiyle ilgisi vardır” ifadelerini kullandı.

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