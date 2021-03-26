Sergen Yalçın’ın takımdaki vazgeçilmezleri arasında yer alan Josef, kendisi için yapılan ‘joker’ benzetmesine karşı çıktı. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, “Joker oyuncu değil de lider oyuncu dersek daha doğru olur benim için. Hep aynı bölgede oynuyorum. Bizim takımın jokeri kesinlikle Necip. Birçok farklı mevkide başarıyla görev yaptı. İhtiyaç olursa daha başka bölgelerde de oynayabileceğini düşünüyorum. Bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Şampiyonluk için elimden geleni yapıyorum. Takım olarak çok çalışıyoruz. Üstüne koyarak ligde devam etmek istiyoruz” dedi. Tecrübeli yıldız, “Şampiyonluk mücadelesi kıyasıya sürüyor. En önemli ayrıntı ise zirve yarışındaki takımlar içinde iki kulvarda giden tek ekip biziz. Hem kupada finaldeyiz hem de şampiyonluk için oynuyoruz. Bu çok değerli” diye konuştu.



