Josef de Souza serbest kaldı

Fenerbahçe 'de gösterdiği performans ile Suudi Arabistan'ın Al Ahly takımına transfer olan Josef de Souza, bonservisi aldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti. Süper Lig takımları ile transferde adı geçen oyuncunun geçtiğimiz ay koronavirüsü test sonucu pozitif çıkmıştı

1989 doğumlu oyuncu Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı. Önemli bir bonservis bedeli ile transfer olan Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray 'ın ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı

Fanatik Özel / M. Ali Sabuncu