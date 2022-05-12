Josef de Souza da voleybol finalini tribünden izledi!

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe 'de forma giyen, 2020'den bu yana ise Beşiktaş 'ta görev yapan Josef de Souza da Misli.com Sultanlar Ligi final maçında salonda yer aldı.

VakıfBank-Fenerbahçe Opet mücadelesini yerinden takip eden Brezilyalı futbolcuya tribünlerin de yoğun ilgisi vardı.

Souza bu sezon Beşiktaş formasıyla 39 maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ardından tecrübeli oyuncu, VakıfBank'ı da tebrik etti. Kişisel sosyal medya hesabından Gabi ve Ana Cristina de Souza'yla fotoğrafını paylaşan Josef, "Sultanlar Ligi şampiyonluğu için tebrikler Vakıfbank. Brezilya Voleybolunu çok iyi temsil ettikleri için de Ana ve Gabi’yi de tebrik ediyorum" notunu düştü.

İşte o paylaşım: